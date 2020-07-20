疫後首部上映的娛樂大片《屍速列車2》在台上映五天票房1.4億元，超車《絕地戰警》，登上全台票房冠軍，同步在韓、星、馬上映，片商預估，四地首周末票房上看2千萬美元，有望躍居全球票房冠軍。

《屍速2》在台上映首週末已超越《屍速列車》，全台票房達1.4億，僅花5天時間就擠下票房1.1億元的《小丑女》和1.36億元的《絕地戰警》，此片在韓國目前累積觀影人次逾180萬，票房突破158億韓幣（資料來源：KOFIC，截至7月19日）。

目前全球僅45個IMAX銀幕上映《屍速2》，IMAX票房75萬美元。其中，韓國18個IMAX銀幕目前收益36.5萬美元，占全韓2,600銀幕的0.7％、韓國總票房的2.6%。但在台灣，《屍速2》僅於10個IMAX銀幕上映，已創下31萬美元收益，占全台總票房的6.5％，可見台灣觀眾更喜歡透過IMAX版觀賞，提升觀影樂趣。

《屍速2》有長達逾20分鐘的飛車追逐戲，在充滿末日感和活屍的道路上，觀眾可隨著驚心動魄的高速飛車，和從各個角落冒出的活屍大軍，以及主角和631部隊的激烈槍戰，感受刺激觀影體驗，被視為娛樂爽片。

(工商 )