新南向政策龐雜(行政院經貿辦網頁擷圖)

藍營控蘇嘉全、蘇震清叔侄利用國營事業圖利，並引駐印尼代表處電報，指損及我國新南向政策「整體對外經貿談判籌碼」及外交利益。行政院經貿辦總談判代表鄧振中今天表示，他事先不知道相關情事，但新南向政策的工作很龐大，不可能因為某些個案或一件事而受影響。

藍營引據外交部駐印尼代表處電報內容，指控總統府祕書長蘇嘉全任在擔任立法院長期間，與其侄立委蘇震清涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層，可能圖利個人。由於相關活動外交部及經濟部疑不知情，電文指可能影響新南向政策談判籌碼。

鄧振中今受訪表示，有沒有這件事，他事前並不知道，詳細內容可能要由外交部進行了解。但過去新南向政策4年推動下來，相關工作還是繼續往前走，新南向政策的工作很多，不是說哪件事情就會有影響，不至於有這種問題。

他表示，新南向的國家很多，每個國營事業的狀況也不一樣，有些國營事業是以國內市場為主，有些國營事業本來就應該到國際上布局，「國營事業本來就知道自已的任務」；他也認為，台灣跟印尼的關係一直很密切，應該沒有什麼問題。

(中時 )