泰國中央銀行行長在周一指出，泰國經濟要回復到新冠疫情爆發前的水準，仍需要約兩年時間，這將是漫長的回復。令人擔憂的是就業方面，特別是在服務業與製造業部門。

泰國央行行長Veerathai表示，要回復到疫情前泰國每年4000萬名外國觀光客的水準將需要多年時間。泰國觀光業為泰國經濟提供大量就業機會，央行預期今年的外國觀光客將僅達800萬名，從去年的3980萬名大減八成。外國收入約佔泰國GDP的11.4%。

泰國央行亦預測今年經濟成長將萎縮8.1%，並在第二季見底。泰國為東南亞第二大經濟體。

另外由於政治與經濟擔憂，資金的外流，導致近期泰銖持續走軟，目前為31.78泰銖兌一美元徘徊在近七周的低點。但行長指出，資金外流並不足以憂慮，因為泰國對外頭寸依然強勁，經常帳保持盈餘，並且低的外債繼續存在。但他提到不良借款將上升，將採取新步驟阻止其飆升。泰國在面對疫情衝擊不需要像之前亞洲金融風暴向國際貨幣基金進行大量借款，因泰國經濟體質已足夠強勁。

(時報資訊)