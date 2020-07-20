跟日本「牛郎帝王」羅蘭（Roland）一樣，新竹某牛郎店馮姓男公關堅持「賣笑不賣身」，不肯出場陪睡，不料卻惹怒熟女恩客，不但不給坐檯費，還咬他耳朵。事後女恩客還告馮男傷害，馮男也反告，最後兩人雙雙被檢方依傷害罪起訴。

新北市55歲陳姓熟女，去年9月間到新竹市某牛郎店消費，由35歲馮姓男公關做檯；據《自由時報》報導，兩人飲酒作樂到凌晨5時，陳女對馮男相當滿意，想帶他出場「陪睡」，豈料馮男竟以想回家休息為由拒絕，打臉女恩客。

陳女當場惱羞成怒，不但威脅不付坐檯費，還抓狂咬馮男耳朵、手臂等部位，並瘋狂揮拳，馮男嚇得拚命閃躲，將陳女一把推開逃跑。

數小時後，陳女竟LINE馮男說要告他傷害罪，馮男趕快到醫院驗傷，並對陳女提出傷害告訴。警方通知陳女到案時，她辯稱馮男欠她錢，當時她說要從坐檯費裡扣，馮男就發怒推她跑走，她追過去理論，竟遭馮男打巴掌、腳踹，因此她也對馮男提告傷害，最後2人都被檢方起訴。

(中時新聞網)