新冠肺炎疫情使各行各業受到衝擊，政府為振興經濟，推出「振興三倍券」，盼藉此協助相關產業復甦，未料，振興三倍券不僅屢被拿來與馬英九時期的「消費券」做比較，發放三倍券所需的人力以及成本也引來許多爭議。對此，台北市糕餅商業公會理事長周正訓直言，3倍券對許多商家來說，「都會撐不到年底」，且不管再怎麼經濟復甦，也不可能再回到馬英九時期陸客來台大量消費的榮景。

振興三倍券正式上路引來許多民怨，有許多人預購首日便到超商領取，卻因人潮過多，系統頻傳當機；日前郵局開放購買三倍券，也吸引不少民眾排隊領取。然而，除了預購、排隊領取引發的民怨外，民黨台南市議員李中岑今天爆料稱，有名經營小飾品店的朋友，上周持民眾消費面額200元的三倍券到銀行準備換領現金時，卻被行員認定是假券，對方在不甘損失的情況下，決定從此拒收三倍券。針對此事，台南市警局則說，目前仍未接獲銀行通報有偽三倍券的案件。據《中評社》報導，周正訓認為，蔡政府發三倍券根本不夠，用各種補助、補貼、減息非長久之計，商家無法撐太久。他說關鍵在於防疫，若疫苗不早日研發出來並持續嚴格檢疫導致外國遊客、商務人士都不來台，經濟就不可能復甦。

周正訓指出，疫情爆發後，台北市糕餅業整體平均業績掉約二成。不過他認為真正嚴重的不是疫情，而是台灣整體經濟情況狀況逐年在下滑，普遍衰退。他憶及，馬英九執政期間，糕餅業業績都很好，陸客花錢不手軟，消費力是一般遊客的3到4倍，「陸客多，對經濟復甦就有極大幫助」。他直言，蔡政府雖有做新南向，但即使觀光人數拚到一樣，消費力不到陸客一半，差距顯而易見。

(中時新聞網)