三倍券正式上路，不少人已經拿到手，也有許多人領券之後不知道該怎麼花。一名網友用三倍券換取7-11的4000隨取卡後上網轉售，網友一看開價驚嘆：「數學不好真的會上當！」。

配合振興三倍券，7-11統一超商推出4000隨取卡，等於花1000塊，三倍券價值從3000元變4000元。一名網友換取7-11的4000隨取卡後發現自己用不到，決定轉賣他人，在臉書貼文指出「前天用三倍券換了 7-11 隨取卡，價值4000，但是換了之後，發現用不太到，想出售給很常使用 7-11 的人，價值等值4000 的 7-11 禮券，問過也可以全部寄杯咖啡，出售3600，意者私訊」。

貼文被分享到臉書《爆廢公社二館》後，轉PO的網友分析，花1000 元現金就可以得到，卻打算以3600元現金價出售，直呼「本日最好笑」。其他網友則紛紛回應「好聰明喔」、「高招，很有生意頭腦」、「數學不好真的會上當！」、「洗錢專家」。

(中時新聞網)