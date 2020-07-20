立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，針對本周將要處理的《國民法官法》，不過朝野對於法案仍無共識，在野黨支持民間團體立場，認為應該採參審、陪審並行，因無共識，下午開始處理《國民法官法》逐條發言、逐條表決，預計將上演持久戰。

《國民法官法》全條文總共113條，但是經朝野立委討論過後，還是沒有共識，仍有約100條條文被保留，需在院會處理，100條條文將會逐條表決，且每一條在野黨立委都有登記發言，估計將進行「馬拉松式」表決。

朝野黨團今天在協商時也針對民進黨立委陳瑩不在場卻投票這件事討論，朝野黨團可能將成立調查小組，人數依政黨比例推派，民進黨團4人、國民黨團2人、民眾黨團1人、時力黨團1人，並在下次臨時會提出特定提案。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，第二次臨時會再納入成為「特定事項」。

國民黨立委李貴敏質疑，民進黨不採納陪審制，就是不信任國民的素養，甚至不願把密室中職業法官引導國民法官的過程留下影音、文字記錄，所以才會堅持非要通過一個謝絕人民參與、調降審判透明度的國民法官制度，離司法透明化與司法改革越來越遠。

(中時 )