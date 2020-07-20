有關國民黨今日惡意指控總統府秘書長蘇嘉全於2017年私下赴印尼、私下會晤高層圖個人私利，蘇嘉全辦公室表示，這完全是子虛烏有，令人不齒！

國民黨上午召開記者會，以匿名假資料指控時任立法院長的蘇嘉全秘書長與立委蘇震清，於2017年9月私下前往印尼洽談生意，並且不願經駐處接送機，影射兩人圖個人私利。

蘇嘉全辦公室表示，經查出入境資料，2017年整年蘇秘書長皆無出訪印尼的紀錄，可見此資料中所謂透過人力仲介公司安排行程，根本絕無此事。對於國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人，未經查證，即胡亂指控、惡意抹黑，已造成蘇秘書長名譽受損，我們將提出告訴，以捍衛清白。

蘇秘書長辦公室提到，台灣國際外交環境艱困，蘇秘書長在立法院長任內，積極推動國會外交。他曾分別於2016年9月初、2019年10月底前往印尼雅加達、峇里島訪問。

行程中除探視僑胞、謝票及成立後援會等選舉相關事項外，也協助政府推廣新南向政策，傾聽廣大台商的真實需求，為政策的調整改善提出建議，兩次出訪期間皆未拜會當地官方人士，也未有國營事業人員陪同。此外在出訪行程中，如有涉及政黨與選舉事務，也不願駐外館處參與其中，係因避免導致外館同仁因此違反行政中立。

蘇秘書長辦公室也表示，難道國民黨每一位委員出國的所有行程，都是經由外交單位安排嗎？另外，這些年國營事業有何利益受損，國民黨也應該提出證據，切莫惡意抹煞立法院過去四年國會外交的寶貴成果，這才真正是在傷害國家利益。國民黨一再的惡意詆毀蘇秘書長，已經到走火入魔的地步，希望國民黨能懸崖勒馬，不要一錯再錯。

(中時 )