外傳EBay正與挪威集團Adevinta進行談判，考慮出售分類廣告事業予後者，聚焦於核心市集業務。

消息人士透露，eBay的分類廣告事業出售價格大約至少80億美元，此協議最快可能在20日（周一）公布。

eBay分類廣告事業包括Gumtree與Kijiji等品牌，提供全球超過1,000座城市的線上廣告服務，該事業在2020年首季營收達2.48億美元，營業利益達8,300美元。

(工商 )