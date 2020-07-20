緯創（3231）積極布局智慧醫療應用，旗下緯創醫學科技20日宣布攜手新北市區域教學醫院，恩主公醫院，導入以AI人工智慧及大數據分析之門診臨床三大應用，進一步推動醫療場域落實資訊化、數位化以及智能化。

雙方在AI及數據分析實際醫療場域應用效益上，已成功導入「ICD-10 CM 智能推薦」、「智能醫療語音平台」及「遠距傷口照護系統」等三項創新應用於臨床線上，可大幅提升工作效率，節省臨床工作時間，同時提供更精準及全面的醫療服務。

緯創醫學科技總經理黃俊東表示，緯創醫學以科技業者技術能量為底蘊，結合恩主公醫院豐富的臨床經驗，落實創新智能化的解決方案服務，解決臨床人員及病人面臨的各項問題，並已導入醫療場域實際應用。

恩主公醫院執行長兼院長吳志雄表示，恩主公醫院近年積極布局智慧醫院，此回與緯創跨界合作、希望以先進科技技術輔佐醫療服務，推動以人為本的智慧醫院，提供即時、便利及全面的醫療照護服務，讓品質持續提升，服務流程更貼近醫護人員與民眾需求。

位於三峽的恩主公醫院新門診大樓，並即將於7月25日舉行開幕典禮，正式啟動智慧醫療流程與服務。

圖說：緯創醫學攜手恩主公醫院端AI智慧醫療成果，導入門診臨床。（翁毓嵐攝）

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