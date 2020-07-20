馬來西亞棕油協會（Malaysian Palm OilAssociation，MPOA）20日（周一）表示，由於缺乏勞工，使得馬國棕櫚油產量可能減少25％，預料未來數月缺工情況將更嚴重。

MPOA指出，馬國政府決定凍結引進外國勞工的政策將持續到12月，對該產業猶如致命打擊。

馬來西亞為全球第二大棕櫚油產國。MPOA執行長華哈布（Nageeb Wahab）表示，「新冠肺炎爆發之前，我們就已短缺3.6萬名勞工，如今人力更加缺乏，使我們的潛在產量銳減10～25％。」

(工商 )