長江流域因連日暴雨造成嚴重水患，而現今大陸安徽省大別山區、江淮東部部分再降起暴雨，包含長江、淮河干流，安徽省有35條河湖超過警戒水位，合肥市區內部分道路水淹沒車頂。但面對如此災情，卻有男子乘坐棧板，一邊喝茶一邊飄浮在江中，頗有苦中作樂之意。

根據《中國新聞周刊》報導，大陸安徽省多地遭到洪災，巢湖忠廟站水位達到12.82公尺，巢湖塘西站水位達到12.77公尺，均超過歷史最高水位。在安徽省會合肥市部分地區，降雨超過100mm，市內多處道路積水幾乎淹沒車頂。而安徽省境內長江、淮河兩大河的水位也因為暴雨而同步大漲，讓安徽省變成「南北夾擊」之勢。

安徽省境內淹水多處，部分地方積水甚至超越車頂。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

安徽省水利廳科研處原處長劉海聲對媒體指出，長江淮河同時漲水並不罕見，今年淮河流域雖已產生第一號洪水，但距離洪災的程度還遠遠不及。她並且解釋，警戒水位好比是水漲到肚臍，保證水位則是水漲到脖子，目前淮河流域僅是剛超過警戒水位，但是安徽省境內長江流域部分支流以超過保證水位，這代表「水已經淹到脖子了！」

而面對此嚴重的災情，有大陸民眾苦中作樂，近日在四川省重慶南岸長江江面上就漂來一個棧板，棧板上有椅子、茶台，甚至有一名男子坐在椅子上，一邊愜意飲茶、一邊隨波逐流，大有苦中作樂的感覺，而這一幕奇景也被附近的民眾拍攝下來，在網路上引起熱烈的討論。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)