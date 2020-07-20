勞工局推出「70家視障按摩據點加入台中購物節，消費金額3倍累計」活動，以「按摩53 作伙GO」為主題呈現儀式亮點。（盧金足攝）

台中市府勞工局長吳威志20日宣布，配合台中購物節，共有70家優良視障按摩據點加入成為優惠店家。（盧金足攝）

經發局長張峯源表示，看到市府團隊全力投入相挺，「感動得快掉眼淚」，陸續將抽出汽車、現金、豪宅，讓消費者來台中購物最划算。（盧金足攝）

台中市府勞工局長吳威志（左）、經發局長張峯源攜手投入台中購物節，為台中拚經濟。（盧金足攝）

台中購物節獎品多、優惠多，轟動全台，市府勞工局長吳威志20日宣布，配合台中購物節，共有70家優良視障按摩據點加入成為優惠店家，特別搭配7月21日至31日「健康台中，活力十足」活動，加碼每天自優良視障按摩據點商家存根聯抽出5名幸運消費者，提供1小時指定地點免費按摩服務，經發局長張峯源表示，看到市府團隊全力投入相挺，「感動得快掉眼淚」，陸續將抽出汽車、現金、豪宅，讓消費者來台中購物最划算。

勞工局今日在市府推出「70家視障按摩據點加入台中購物節，消費金額3倍累計」活動，現場運用代表視障按摩師墨鏡、「消費500元」和「點數3倍」兩枚大型硬幣及手勢，以「按摩53 作伙GO」為主題呈現儀式亮點。

吳威志號召市民以實際行動支持視障按摩，今年購物節的抽獎辦法，在7月1日到8月底活動期間內，民眾到台中市店家消費並取得統一發票、或於參與本活動的免用統一發票店家取得收據，就可上網登錄取得抽獎資格。

登錄金額累計，每滿500元就可以得到1組抽獎號碼，「一塊錢都不會浪費」，到參與優惠店家的視障按摩據點消費，金額可以3倍累計。

勞工局領先全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，依照視障按摩據點的環境、設備、清潔和服務創新等10大面向進行評分，希望視障按摩業者可以藉由評鑑結果自我檢視，改善經營模式，進而提升競爭力，透過大家的支持與肯定，視障按摩師將有機會靠自己雙手展現工作能力，自給自足，走得更長更遠。

張峯源強調，「2020台中購物節」截至官方APP下載直逼16萬次，累計消費登錄金額已衝破9.3億元，為感謝民眾支持，經發局加碼大放送，只要APP下載突破20萬次，隔日將再抽出一台70吋4K智慧聯網液晶電視。

經發局指出，台中購物節為期兩個月，至8月底結束，期間只要在台中消費累計滿500元即可兌換一次抽獎機會，優惠合作商家還可享抽獎機會三倍送，抽豪宅、汽車、機車、現金等大獎，盼在後疫情時代為台中店家抓住消費商機，歡迎全國旅客到台中旅遊，體驗好吃、好玩、好買、好划算的台中好生活。

(中時 )