「吉安鄉慈雲山懷恩園區」現場6具火化爐整修期間若踫上火化吉日，爐具不堪負荷。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

殯葬管理所指出，火化爐每年火化量平均約為371具，一座火化爐具壽命約為六年，現場6具已使用達12年以上。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所申請「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程」補助計畫，日前召開地方說明會，廣納在地居民意見。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈雲山火化環境工程，預計於111年執行完成，盼有效全面改善空氣品質。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉人口近8.4萬，鄉內「吉安鄉慈雲山懷恩園區」火化場年火化人數約2400位，服務縣內總人口三分之二，使用殯葬頻率非常高。吉安鄉公所日前爭取「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程」補助計畫，建設慈雲山火化環境工程，工程預計於111年執行完成，盼有效全面改善空氣品質。

吉安鄉公所申請「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建更新工程」補助計畫，獲花東基金挹注總預算經費1億320萬元，為期三年計畫。日前吉安鄉公所召開地方說明會，由鄉長游淑貞主持，規劃單位進行簡報說明，廣納在地鄉親的意見，斟酌殯葬設施建設工程的需求。

殯葬管理所指出，火化爐每年火化量平均約為371具，一座火化爐具壽命約六年，現場六具火化爐具已使用達12年以上，常發生故障，火化後深怕廢氣污染環境，加上爐體整修或更新期間，碰上火化吉日，火化爐具都不堪負荷；盼改善工程更換空汙系統，將整體火化環境及設施進行更換。

吉安鄉長游淑貞表示，火化工程會循序漸進執行，透過階段改善，做好適性配套，和殯葬業與喪家溝通，達成共識，維持火化工作運行；更要求工程必須達到空氣污染防制及嚴格排放標準，維護鄉內維護環境空氣品質。

游淑貞表示，慈雲山殯葬園區道路改善工程也向花東基金爭取到總預算經費1028萬，再加上吉安管挖經費挹注，將會全面改善周邊停車空間及環境美化，讓整體殯葬服務朝向全面性發展。

慈雲山懷恩園區設有土葬墓地、火化場、納骨塔、植葬等喪葬設施，縣內秀林鄉、新城鄉、花蓮市、壽豐鄉與吉安鄉等皆為服務範疇，其中火化場每年火化人數近2400餘位，承擔縣內總人口之三分之二，使用殯葬頻率極高。

(中時 )