老翁與友出遊走失警發現協助返家。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園一名84歲廖姓老翁，與三五好友相約散步前往楊梅一處牧場活動筋骨，沒想到半途與友走散，老翁居然一路走到平鎮的新勢公園，直到體力虛脫癱坐在公園長凳，幸好巡邏員警經過發現，才讓老翁平安順利返家。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，派出所同仁警員林家丞巡邏經過，眼角餘光瞄到公園長椅上似乎有個人影，王員以為眼花，又特地繞回查看，果然看見老翁臉色慘白的癱坐在長凳上，由於老翁體力透支，說起話來有氣無力，面對員警詢問完全無法清楚表達，於是員警趕緊電召巡邏車將老翁先送回派出所安置休息，並提供飲水及食物供老翁恢復體力，員警也發現老翁身上多處遭蚊蟲叮咬的痕跡，也趕緊拿藥幫老翁擦拭。

待老翁狀況好轉，員警再利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁身分，並順利聯繫上老翁的親人。老翁的兒子接到員警通知，心急如焚的趕到派出所，看到父親安然無恙，總算是放下心中的大石，頻頻向警方表達謝意，並向警方表示，父親下午說要與朋友出門散步，沒想到太陽下山卻不見父親返家，詢問父親友人也不清楚父親去向，全家人急得像熱鍋上的螞蟻，幸好這次遇到員警協助，才讓父親能夠平安歸來。

(中時 )