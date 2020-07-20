受到新冠肺炎疫情影響，原定今年舉辦的東京奧運會被迫延期至明年，儘管目前已經決定了比賽日程，但根據日本《共同社》報導指出，如今已有超過7成的日本民眾不看好東京奧運能在明年如期舉辦。

日本《共同社》公布一項民意調查顯示，只有23.9%的受訪民眾支持東京奧運會在2021年夏天依照原計劃進行。而36.4%的受訪者認為東京奧運應該繼續延期；另有33.7%的受訪者更加直接，認為乾脆取消東京奧運才對。

在不贊成東京奧運如期舉辦的民眾中，75.3%的人認為新冠肺炎在短期內無法獲得有效控制，12.7%的民眾認為日本政府不應該將主要精力放在籌辦奧運會上，而是想盡辦法控制疫情才是當前最重要的事。

根據日本《NHK》電視台報導，日本昨日新增確診病例511例，其中光是東京都單日確診188例，連續11天單日確診案例破百，可見得新冠肺炎疫情在日本的情勢更加嚴峻了。

其實在6月的調查中當時還有46.3%的受訪者還支持東京奧運如期在明年夏天舉行，沒想到在相隔短短的1個月，贊成如期舉辦東京奧運的支持度竟然少了一半，這也讓東京奧運組委會吹起了警訊燈號。

7月17日舉行的第136次國際奧委會全會上，東京奧運組委會羅列出200多個必須解決的事項，其中一項就是成立新冠疫情對策委員會。

東京奧運組委會首席執行官武藤敏郎強調，這一事項必須在今年9月就開始籌組，預計年底有具體防疫措施，明年起正式實施。

東京奧運組委會主席森喜朗直言，大家只是無法接受在目前形勢下舉辦東京奧運會，倘若屆時真的取消東京奧運會將會造成巨大損失，可能是舉辦奧運會的兩到三倍之多。

(中時 )