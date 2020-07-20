遭國民黨爆料用國營事業牟私利，蘇震清出面說明

民進黨立委蘇震清今日下午發出聲明回應表示，國民黨指控蘇震清「2017年」帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利。但事實是，當時的時間點是「2016年8月」，共有5位立委的私人參訪，當時也有媒體報導，絕非國民黨秘密參訪之說。對於不實指控，將用法律捍衛清白。

蘇震清指出，當時與民進黨立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇等5人一起出訪，不但報紙有報導，也在臉書公開發文過，完全沒有任何秘密。

蘇震清說，2016年5月蔡英文總統就職前，曾是印尼商務部諮詢委員阿克薩到立院訪問，討論台灣跟印尼雙邊投資擴大合作的可能。而出訪行程屬於國會外交的一環，也是立委權責，不知道國民黨所謂公文密函的指控何來？

蘇震清表示，當時要拜訪印尼副總統，因為對方希望降低官方色彩，所以才會由民間企業協助，而且當時駐外代表處還到機場接送機，何來外交部被排除在外？

蘇震清指出，2016年民進黨上台後提出新南向政策，印尼希望我方參訪，身為經濟委員會立委，知會相關事業，而隨行出訪，向所屬機關報備，是理所當然之事，何來立委跳過經濟部之說？

蘇震清說，立委沒有義務向經濟部報告行程，事後各單位是否與印尼達成投資備忘錄，也不在立委職權內，何來圖謀個人私利之說？

(中時 )