（圖說：奈良美智的《Your Puppy》成交價6,416萬元。圖／羅芙奧）

羅芙奧2020年春拍「亞洲現代與當代藝術」149件精品拍出佳績，金額成交率127.43％，件數成交率81.21％，成交金額近3.3億元。全場最高價為奈良美智的《Your Puppy》成交價6,416萬元。

羅芙奧藝術部總經理傅斐郡表示，經典名家的作品在合理估價範圍內，仍是收藏或投資市場的常勝軍。再者，近年收藏多樣化、藏家世代年輕化，愈多的精選小品及新晉藝術家受到各階層買家青睞，收藏標的改變也成為風尚。

此場春拍成交價前五名拍品，首推奈良美智的大型雕塑創作《Your Puppy》，經過多口接力出價，以6,416萬元成交，登上藝術家雕塑作品前3大紀錄；其次，草間彌生《南瓜（B）》成交價含佣5,184萬元，朱德群《5.5.1978》成交價含佣4,960萬元，貝爾納．畢費《鬥牛士》成交價含佣1,800萬元。

西洋經典大師貝爾納．畢費經典主題之作《鬥牛士》以稀有全身比例博物館級作品敲出1,800萬成交價，躋身藝術家前十大作品，並列畢費鬥牛士主題拍賣前二大紀錄。經典華人抽象藝術朱德群的重點拍品同樣在這波高潮中穩健敲出覓得買家，1978年之作《5.5.1978》以4,960萬元成交。

在熱門當代藝術範疇中，新一代塗鴉藝術家Mr. Doodle壓克力原作《放克 DJ》及《餓犬》以5萬元起拍，最終以超越高預估價3倍之價格36萬元及40.8萬元售出。挾帶著高人氣的Mr. Doodle《黃色太陽花、藍色機器人、橘色魚、粉紅鳥(四件一組)》版畫經過近20逾口競拍，拍出成交價120萬高於低預估7倍之高價。

台灣藝術板塊也表現亮眼，李真《清風雲露》以超過預估價之近兩倍價格672萬元成交，台灣藝術家莊喆《春光乍現》經過許多人喊價，拍出成交價288萬。

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