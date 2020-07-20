上汽香港原擬收購大陸出行綜合服務平台神州優車及其子公司，但20日上汽集團宣布終止收購計畫，在香港上市的神州租車中午宣告停牌，其股價大跌4.87％，停牌前報每股2.93港元。

上汽集團公布，旗下上海汽車香港投資日前與神州優車股份及其子公司，以及Amber Gem Holdings Limited簽署收購要約，上汽香港擬以每股3.1港元的價格，以現金出資方式收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車不超過6.13億股股份。

上汽集團稱，在後續股權轉讓協議談判過程中，出現影響上述交易達成的新情況，交易雙方未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，為保護公司利益，上汽香港決定終止上述交易。

上汽集團表示，因正式協議尚未簽署，是次交易的終止不會對公司的生產經營和發展造成影響。

神州優車董事長陸正耀身為瑞幸咖啡大股東與前董事長，近日才因瑞幸咖啡造假事件，引爆「神州系」公司財務報表同樣不實。神州優車近日才公告，董事長陸正耀所持2.7億股股份已被北京市第一中級法院司法凍結，神州優車財報也因此難產。

(工商 )