This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.



Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE — Darren Rovell (@darrenrovell) July 19, 2020

詹姆斯(LeBron James)的球員卡刷新紀錄，他一張騎士隊的菜鳥球員卡在Goldin Auctions以180萬美元售出(約台幣5306萬)！近年的紀錄(自1980年算起)是職棒大聯盟卓奧特(Mike Trout)的球員卡，賣了92.25萬美元天價，但也就是詹皇的一半而已。

這位買主Leore Avidar顯然非常有錢，他是Lob.com的執行長兼專業收藏家。他表示買下這張卡是想為自己添加一個重量級收藏。對他那種人來說百萬美元或許不算什麼，但是籃球卡飆到這種價錢還是非常罕見。詹姆斯這張卡當初只限量發行23張，其中保存狀況好的就非常貴。

Goldin Auctions指出，美國史上最貴的球員卡仍是棒球卡，例如「飛行荷蘭人」華格納(Honus Wagner)、米奇曼托(Mickey Mantle)的珍稀卡片，其價值無可估量。棒球畢竟有百年歷史，令人驚訝的是詹姆斯菜鳥球員卡只是2003年的產物，而且詹姆斯也還沒退休。

詹姆斯的另一張菜鳥簽名卡2016年在eBay以31.2萬美元賣出。鵜鶘新人錫安威廉森(Zion Williamson)才進NBA第一季，他的球員卡也賣到10萬美元。

(中時新聞網)