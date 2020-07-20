榮獲德國紅點設計最佳獎（Best of the Best）的朝陽科大視傳系團隊與指導老師李耀華(右一)合影。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

以台灣早期社會存在的「龍發堂」為構思，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生黃亮穎、孫苡瑄及莊昱婕將此議題具體呈現在作品「把你送去龍發堂(LONG FAR TEMPLE)」，藉以帶動大眾對精神疾病照護的關注，參加德國紅點品牌與傳達設計大獎，奪下設計最佳獎。

「把你送去龍發堂」創作的封面是以白色皮革手工縫製製作、該設計以精神病院裡的防撞牆作為發想，書殼則採用麻布包裹的方式呈現縐褶感、展現堂服概念，至於連結主體與書殼的安全扣、彈性帶則呈現出被束縛與禁錮的枷鎖意念。

設計團隊指出，創作品的內頁以複合媒材形式創作、部分為手寫塗鴉，藉以刻畫出真實情緒與溫度，盼帶領大眾重視精神醫療照護資源及病患收容、人權等問題。此作品在來自世界50個國家、逾5000件參賽作品中脫穎而出，表現亮眼。

朝陽科大設計學院院長歐聖榮指出，「龍發堂」在台灣存在近半世紀，是早期社會體制外富含神秘宗教色彩的精神病患長期庇護所，學生們以此議題作為實驗性質的出版品創作，相當具挑戰性。

包括關懷石虎保育的「虎米石堂」、探討蝴蝶棲地生態的品牌設計「Paperfly」、探討生死學的動畫片「此岸」等作品，視傳系學生今年共奪下13件紅點獎。三創教育與發展中心主任黃裕哲表示，未來將持續以滾動式創新教學為主軸，培育更多企業所需創新人才。

朝陽科大校長鄭道明強調，學校致力推動三創教育，5年來已獲4件紅點最佳設計獎、38件紅點獎及2件佳作獎，另在國際化權威排名有傑出表現，包括榮登2020年英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名301-400、全球最佳年輕大學400＋、亞洲地區最佳大學排名400＋等。

鄭道明說，學校也積極延攬奧地利、匈牙利、以色列、南俄羅斯、英國、美國、加拿大、澳大利亞、土耳其、印度、新加坡、越南、韓國等十餘國之優秀師資，讓學子更具國際競爭力，辦學績效獲肯定。

(中時 )