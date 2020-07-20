民進黨推出暑期青年課程和營隊，「熬民主！政治職人學堂」第一場課程將於7月22日晚間登場，由行政院政委唐鳳打頭陣擔任講師，民進黨表示，目前各營隊報名都已爆滿。

民進黨日前舉行2020「島嶼未來 青年上場」暑期營隊的記者會，推出青年部主辦的「熬民主！政治職人學堂」、台灣民主學院主辦的「會做事！國務青旗艦營」、中國部及國際部合辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」等三個系列營隊與課程。

其中「熬民主！政治職人學堂」第一場的課程將在7月22日晚上登場，由行政院政委唐鳳擔任講師，地點於交通部集思會議中心。

民進黨指出，此次系列營隊與課程，民進黨結合社群，領先所有政黨採用[email protected]線上報名機制。「熬民主！政治職人學堂」與「會做事！國務青旗艦營」皆已報名截止。「熬民主」四場課程，每場預計招收60位，在短短5天內吸引近600名青年報名。

而「國務青旗艦營」原預計招收100位，也有超過500名青年報名。民進黨的三個系列營隊與課程，加起來約1500人報名。

青年部主任蔡沐霖表示，此次的課程將為年輕人量身定做，帶來高品質的課程內容。也會利用社群的溝通方式，讓參與的年輕人能表達自己的想法與期待，並當場讓講師回應，創造良好的互動。

他說，此次三場營隊與課程，都延續蔡英文總統的社群能量，使用LINE來進行線上預約。除了讓大家能更有效率地選擇自己有興趣的課程內容，也能依據後台數據，增加與參與者的互動。

此外，這次報名參加的年輕人中，有13.3％是520之後入黨的新進黨員，也有16％是過去在線上支持總統、民進黨的年輕人。蔡沐霖表示，這代表年輕人參與政治不只是投票、線上討論，也逐漸走出門參與線下的實體活動。

蔡沐霖也說，蔡英文總統在昨（19）日的全代會中也特別提到培養年輕的人才，這也是民進黨已經在努力的目標。民進黨從黨務主管到地方公職、地方主委都持續地與社會對話，任用年輕的優秀人才 。

蔡沐霖強調，民進黨青年部將持續於線上及線下推動年輕人關心的議題，用誠懇、真實的方式，來分享民進黨的執政經驗、闡述民進黨對年輕人的關懷。

「熬民主！政治職人學堂」的第一場課程將於7月22日，星期三晚上7點，由唐鳳打頭陣，並同步於線上直播，他說，沒有報名到課程，或是外縣市的朋友都能隨時觀看。

(中時 )