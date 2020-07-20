台中市社會局主動協助身障者順利領到三倍券。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

振興三倍券7月15日開始領取，為協助身障朋友領取，台中市社會局針對市內19家身心障礙福利機構、1371名服務對象，依個案家庭支持狀況、需求、認知程度，透過易讀版圖示講解、模擬演練、陪同到超商預購實際操作，對於不便領取者，協調家屬代為領取運用，保障身心障礙者權益，身障朋友有的想買風扇，有的期待當成宜蘭泡湯之旅的旅費。

社會局長彭懷真表示，目前有39名老人及身心障礙者，沒有親屬而由社會局監護，阿南和阿安兄弟，為智能障礙者，在父母往生後由法院裁定社會局監護，委託弘道老人基金會執行監護職務。

疫情期間，阿南和阿安不能走出機構從事社區適應活動，擔心11月的宜蘭之旅泡湯，還好有監護社工陪同到郵局領取振興券，除旅費支出，剩下的額度還可以買紀念品。

還有一名自立生活的身障者輝哥，由社會局擔任輔助人，協助管理日常生活財務決策，幾天前，輝哥聯絡社工一起去領三倍券，因為天氣熱所以想買電扇。

社會局感謝監護社工和機構社工，協助代領或陪同身障者領取三倍券，後續也將持續關心個案的運用情形。

惠明視障者教養院92名院生中，有16、17人需要社工協助陪同領取三倍券，院方設計簡報解說流程，搭配有獎徵答，讓院生容易了解。

社工黃筱茵表示，部分院生為多重障礙，理解能力較弱，事前宣導花費不少心思，院生A為弱視、瘖聾啞、心智等多重障礙，需由社工比手語溝通，院生A再點選畫面操作；院生B理解能力較強，已計畫領到三倍券後，要吃牛排和買涼鞋；還有院生和父母溝通後，要將三倍券捐給教養院。

主要提供心智障礙者服務的社區居住服務，社會局也安排同樣的協助機制。身心障礙住民白天從事庇護就業，或到社區日間作業設施；晚上回到社區居住家庭，由專業人員提供支持服務。

社會局指出，台中市目前有14個社區居住家園、73位住民，教保老師在家庭會議討論三倍券使用方式，建立心智類服務對象的理財觀念，住民們討論後相約一起去超商或郵局預購，之後用來買衣服、聚餐和採買各項生活用品。

符合「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」者，購買三倍券的1000元款項7月2日撥入民眾帳戶，社會局主動與住民討論領取方式和使用計畫，讓機構安置的身障者都能感受到政策的美意，將三倍券運用於日常生活所需。

彭懷真說，身障平權從日常生活做起，行政院振興三倍券網站提供語音播放無障礙介面服務，市府更主動讓防疫政策落實在身障者的生活中，共度防疫新生活。

(中時 )