國民黨今上午召開記者會，以匿名假資料指控時任立法院長的蘇嘉全秘書長與立委蘇震清，於2017年9月私下前往印尼洽談生意，並且不願經駐處接送機，影射兩人圖個人私利。對此，蘇震清怒轟國民黨是不實指控，揚言提告。而看完蘇震清辯解的國民黨台北市議員游淑慧則反擊，要蘇震清不要鬼打牆裝失憶！

對於遭到國民黨指控借國營企業圖謀私利一事，蘇震清在臉書發文怒轟國民黨是「不實指控」，更表示他不知道國民黨這是要抹黑他，還是要打臉自己。蘇震清稱，「2016年8月」！他到印尼是私人參訪行程，但全程公開透明，同行者包含他在內共有五位立委，陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇，不僅當時報紙有報導，他的臉書也公開發文，何來國民黨「秘密參訪」之說？針對不實指控，他一定會用法律捍衛自己的清白！

不過，游淑慧看完蘇震清委員的回應，也在臉書反擊，「和張仲傑一個樣，就是個鬼打牆和裝失憶」。首先，「他說我們不實指控。可是老大，早上記者會中，我念的內容都是來自駐印尼代表處的控訴，我沒有加油，也沒有添醋。所以蘇震清是在指控民進黨執政後的外交體系對他不實的指控囉」？

游淑慧更表示，其次，這封外交密件電報指控的是106年的私訪，但蘇震清牛頭不對馬嘴的，去解釋2016年的出訪。還把陳明文、徐國勇拉進來無辜墊背。是你去太多次自己都搞混，還是傻傻民國、西元分不清？面對外交密件所揭露的這兩次私訪，蘇震清為什麼不敢說明？最後蘇震清委員，居然連外館都罵了，說他感到痛心。難道他在暗示外館應該都要跟他同一口徑？

游淑慧直言，早上她說，給蘇委員一個，說謊或說實話的機會，但不管蘇如何選擇，期待立法院主動介入調查。蘇嘉全、蘇震清踹共，看還要掰那些故事。

(中時新聞網)