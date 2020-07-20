大陸最大電信商中國移動6月5G用戶增加達1459萬戶，顯示大陸5G確實處於快速發展的路上，預計下半年大陸的5G滲透率成長速度將更勝上半年，且在5G智慧機的價格帶挪移到人民幣2000元的區間後，將更加快5G的普及率，聯發科(2454)主要客戶在大陸，故下半年營運在大陸全力拚5G用戶下，在行動晶片出貨上也將受益。

根據大陸最大電信公司中國移動所公佈的資料顯示，截至6月末，中國移動5G套餐客戶數達7019.9萬戶，較5月淨增1459萬戶。大陸將將5G全面商用化發展，視為今年產業發展的重要推進目標，聯發科的5G重要客戶包括大陸品牌廠華為、OPPO、vivo、小米等。

大陸智慧型手機又以內需市場為主，加上現在美中關係惡化，大陸品牌也會適度減少對高通的採購，聯發科在5G SoC上透過完整的產品布局，將可相較4G時代，拿下更高的市占率。

中國移動先前也表示過，會力拼在今年內達到30萬座基地台的建置，加快大陸5G的腳步。

聯發科預計將在7月31日舉辦法人說明會，屆時預計將由執行長蔡力行報告第二季營運成果，也會對第三季展望、財測做出更明確說明。

(時報資訊)