八通關古道狂蜂攻擊 18人奔醫院 15:552020/07/20 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八通關古道狂蜂攻擊，18人送醫。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八通關古道狂蜂攻擊事件！（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） 南投縣八通關古道，20日發生狂蜂攻擊人事件。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） 南投縣信義鄉八通關古道，發生蜂螫人事件，攻擊熱區在古道2.8公里處，已有18名傷患就醫，其中，9人送信義衛生所，另9人到竹山秀傳醫院（2人自行就醫），傷患身上都有多處遭蜂螫，但意識清楚。 南投縣消防局獲報後，指揮玉山、信義及水里消防分隊前往救援，並通知南投縣衛生局動大量傷患應變制，衛生局人員已進駐消防扇揮中心。玉管處、信義警分局則派員在登山口管制上山。 (中時 ) #古道 #傷患 #南投縣 #信義 #八通關古道 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 律師「騎人妻」還「搞出人命」 遭停職半年 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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