台灣仁醫騎士協會群醫上雲林縣古坑鄉草嶺村義診，除了西醫，還有中醫的針灸、推拿等。（許素惠攝）

台灣仁醫騎士協會群醫上雲林縣古坑鄉草嶺村義診，也準備了大批藥品。（許素惠攝）

位處山區的雲林縣古坑草嶺是個無醫村，居民看醫生得翻山越嶺近1小時車程到山下，台灣仁醫騎士協會創會理事長黃碧松是古坑人，不捨鄉親就醫得跋山涉水，20日帶領群醫上山義診，中西醫兼具，並準備大批藥品，也藉機進行衛教及醫療保健宣導，村民大為感謝及感動， 強調「在山上能看到醫師，還沒真正看診，病都好一半了！」

黃碧松偕顧明津、陳風城，廖世輝、謝福德，廖武松，、洪志鵬、翁瑞文、洪淑英、林憲慶、彭文俊、林姿里等13位醫師及6位整脊師前進草嶺村，前立委尹伶瑛熱心陪伴協助，難得有醫師上山義診，舉日下來，有100餘村民就診。

尹伶瑛表示，台灣仁醫騎士協會長期關懷離島、原民部落等無醫偏鄉，甚至專門收容逃逸移工的宜蘭收容所定期義診，仁心仁術，甚受好評，今日「出診」的都是很棒的醫師，內科，整脊、針灸醫師都有。

黃碧松說，他在古坑土生土長，深知山村小鄉醫療不足的困窘，尤其是青壯人口嚴重外流，泰半村落山區幾乎只剩老人，要下山就醫更是難如登天，草嶺到古坑市區車程就快1小時，許多阿公阿嬤沒人接送就醫，每每把小病忍成大病，希望拋磚引玉，讓更多醫療團體關懷無醫村。

劉姓阿麼指出，山上要下山看病很麻煩，得開1個多小時車，大家都忍得真的沒辦法了才下山看病，有醫生願意主動上山來看診，村人看到醫生的人，還沒真正看診，病就好一大半了。

(中時 )