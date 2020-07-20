岡山路竹延伸線為帶動岡山、路竹地區繁榮、以及紓解北高雄發展衍生的交通需求，目前分「高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段」及「高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段」進行規劃，高雄代理市長楊明州20日表示，除了加速推動捷運岡山路竹延伸線，也將加速推動小港林園線的規劃。

楊明州20日指出，高雄捷運岡山路竹延伸線一階工程南岡山站到岡山站，目前正加緊趕工中，預計110年完工，至於第二階工程，去年岡山站(RK1)到南路竹站(RK6)環評已通過，綜合規劃目前也送國發會審查，如順利通過，RK1到RK6將可先行動工，預計115年完工。

他說，後續南路竹站(RK6)到大湖站(RK8)，則會積極克服環評議題，持續推動岡山路竹延伸線，以便捷北高雄大眾運輸服務及科技廊帶發展。

楊明州表示，另一條各界關心的高捷小港林園線，6月底已將此線修正後的可行性研究，送交通部審查，小港、林園幾十年為台灣經濟發展貢獻許多，也承載嚴重空污問題及犧牲交通安全。

他說，高市府會加速推動小港林園線，並籲請交通部及中央後續來協助，楊明州表示，總統蔡英文日前提出的大南方計畫，納入高雄捷運的交通建設，因此，他對高捷小港林園線的興建，相當樂觀。

(工商 )