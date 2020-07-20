亞果（7566）主力收入來源的會員增加，亞果向巨星遊艇買進1艘遊艇，近期將再購入2艘，提供會員出海使用，明年在水岸別墅完工之後，除了會員收入，每戶2億元的別墅銷售所得，將以跳躍模式，把亞果營收帶向另一高峰。

亞果董事長侯佑霖20日表示，在會員人數衝高到550位之後，為了讓會員擁有足夠遊艇可出海使用，近日向國內遊艇公司巨星買進一艘58呎的遊艇，雖然大大小小的遊艇數量已有11艘了，不過，計劃再買進2艘新遊艇。

侯佑霖指出，亞果因為營運項目主攻遊艇相關領域，因此，除了自己購買遊艇，子公司錚儀遊艇也擴大代理國內外的品牌遊艇，目前已有義大利知名遊艇公司阿茲慕（AZIMUT）、以及SWAN等。

亞果營收雖然營收逐年上升，但是，營收數字相對較小，在2019年創下的最高峰1.49億元，今年可望突破，不過，明年開始，在入帳水岸別墅的銷售所得之後，營收將再攀向高峰。

侯佑霖表示，亞果位於台南安平港的水岸別墅，將在今年10月到11月動工興建，由於只有3層樓高，預估8到9個月即可完工，水岸別墅規劃15棟，保留5棟讓會員使用之外，其餘10棟將出售。

他說，亞果水岸別墅擁有45年的使用權，加上2個遊艇席位，每棟售價大約2億元，在預售期間已經售出4棟。

未來，如果亞果會員要承租使用水岸別墅，目前規劃每日收費4到5萬元，侯佑霖指出，水岸別墅每棟有5個房間，承租的會員還可免費使用1艘帆船遊艇。

侯佑霖表示，亞果目前的會員以亞果首席會員居多，至於新發行的登峰Villa會員，會員卡售價每張則是250萬元，亞果近期曾開放30個名額，讓首席會員加70萬元，即可升等登峰Villa會員，由於一開放就秒殺，未來會考慮再伺機辦理。

(工商 )