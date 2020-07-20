路透引述6名消息人士報導，包括匯豐 、瑞信、瑞銀、瑞士寶盛等多家擁有環球財富管理部門的銀行，正在擴大其審核範圍，了解旗下客戶是否有支持社會運動，以免受「港版國安法」牽連，且審查恐追溯至2014年。

報導稱，匯豐拒絕置評，僅稱該集團已制定了一套嚴格政策及流程，並在全球適用。瑞信、瑞銀及瑞士寶盛亦拒絕評論。

報導指，匯豐等銀行會根據客戶的財富及金融交易來源，審核其政治及政府方面的聯繫，或會導致有關政治人物未來使用銀行服務時更加困難，甚至有可能被禁止使用銀行服務。

由於「港版國安法」禁止異見者發表分裂國家、顛覆國家、恐怖主義、與外國勢力勾結等言論，因此上述財富管理部門的審查範圍涵蓋客戶及其同事在公開場合、媒體及社交媒體上發表的言論，而有關審查亦適用於預期美國實施制裁後的所有中港官員。

報導並稱，一家管理超過2千億美元資產的全球財富管理公司的銀行家代表指，香港於2014年出現雨傘運動，因此對客戶的審查都會追溯至2014年，以判斷其政治立場。

消息稱，部分財富管理公司擔心，若旗下客戶面臨「港版國安法」指控，將會影響銀行的聲譽及監管構成風險。

(工商 )