國立體育大學有訓練環境優良的射箭場，花蓮縣卓溪國小去年開始即安排每年度的射箭交流訓練計畫，今年暑假卓溪國小特別邀請同鄉的古風國小射箭隊員，再度來到國立體育大學進行為期10天的移地訓練，特別的是這次除高榮俊翰教練及洪詩惠教練外，還有國立體育大學射箭隊畢業的里約奧運國手高浩文，一同帶隊前往訓練交流。

國立體育大學校長邱炳坤表示，學校於今年獲得教育部高教深耕計畫經費補助，協助辦理偏鄉及原住民學生學習交流，過去學校老師們在計畫執行成果深獲肯定，國體大不僅培育優良運動競技教練、專業運動科學研究人員、健康健身指導人才與運動產業專才，更結合豐富多元的教學資源，推廣體育照顧偏鄉學童學習，經營運動相關領域發展外，也全力培開創基層校際間的互動連結，並讓大學生學習更有具體目標，增進學習效益，貢獻一己之專長，實現「共有共好」的理想目標。

卓溪國小校長田楊橋希望在雙方射箭活動交流下，讓原住民的小射手體驗到高等競技學府的訓練難度、並透過移地訓練方式，培養互相協助及信賴的特質，相信經由這樣的活動，可以激發孩子多元發展。

(中時 )