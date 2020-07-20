這是鹿港鎮第一輛新型電動壓縮式垃圾車，12立方米大容量，還可自動集中壓縮產生的汙水避免二次汙染，車身兩側還有龍山寺正殿與山門彩繪，即日起上工，擔負起美化小鎮、觀光行銷的任務。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

你能想像每年近千萬的遊客人潮會帶來多少垃圾量嗎？鹿港小鎮是彰化縣國際觀光重鎮，公所18輛垃圾車卻有高達14輛逾使用年限，鹿港龍山寺20日捐贈1輛12立方米電動壓縮式垃圾車，即日起正式上工為商圈住戶店家清運垃圾。

這是鹿港鎮公所清潔隊首輛電動壓縮式垃圾車，由龍山寺出資366萬元添購捐贈，車身兩側還有龍山寺壯麗的山門與正殿圖像，十分吸睛；未來巡迴大街小巷清運垃圾，還兼具行銷觀光任務。

捐贈儀式在鹿港鎮公所熱鬧舉行，鎮長許志宏除頒發感謝狀給龍山寺管理委員會，還致贈人間國寶錫雕大師陳萬能的錫藝作品一幅，由主委施輝雄代表受贈。

許志宏說，鹿港小鎮人口數8萬多人，每年湧入小鎮觀光的遊客人潮卻逼近千萬人次，清潔隊現有18輛垃圾車，已有14輛超過6年以上的使用年限，卻因財政結拮据無法立即汰換，鎮庫每年亦需投入許多經費維修養護，是一筆部龐大負擔。

鹿港龍山寺2014年就曾捐贈6立方米垃圾車給公所清潔隊使用，此次再度捐贈垃圾車，12立方米容量能大大提升垃圾清運的效率，且避免怠速產生廢氣，是目前公部門最主流的垃圾車款。

依據環保署統計，每輛電動壓縮式垃圾車，每日可減少44.89公斤的二氧化碳排放，節能減碳效益達19.55％，壓縮噪音亦較傳統垃圾車減少8至10分貝。

許志宏表示，新型大垃圾車可自行將垃圾壓縮，過程中產生的汙水自動傾倒集中至汙水桶，有效解決垃圾清運產生的二次汙染問題；未來公所也會持續爭取上級補助，加速汰換老舊垃圾車，讓垃圾清運工作更有效率。

(中時 )