林咚咚20日錄JET《命運好好玩》，先前周刊報導雪碧當小三生子後，林咚咚出面控訴老公郭柏均不回家也不給家用，更對雪碧提告侵害配偶權。談到目前官司進度，林咚咚表示本來6月3日要開庭，但受通姦除罪化影響，5月29日接到法院通知刑事沒了，「想做不一樣的決定，民事過程太久了，她做的那些事情有她該承受的代價，我這邊好好過我的生活就好」。她向朋友借20多萬打官司，現在還在考慮是否繼續，若不打官司，希望可以退回費用。

林咚咚提及6歲大女兒剛從幼稚園畢業，當天郭柏均竟現身大女兒畢業典禮，成為夫妻婚變1年多首次見面，兩人還和女兒尷尬合照，她回憶當天，「看到他的心情百感交集，我請老師打電話給他、邀請他來，他還搭我的車回家讓小孩換衣服，中午還帶小孩去吃飯」。她盼望與郭柏均可以為小孩繼續當朋友，但也坦承兩人之間有太多未處理的事情，包含男方債務也是一大問題。

林咚咚表示一個人苦撐家計，包含3個孩子的日常開銷，還有車貸、房貸，加起來每月開銷近10萬，她坦言繳不起每月房貸利息3、4萬，更別提到年底要開始償還本金，屆時得月付10多萬，「房子當初價值3000多萬，房貸我擺爛付不起，之後要被拍賣，現在就是隨遇而安，如果真的被拍賣，就找個小一點的地方住，房子債務人是我，但持有人是我們兩個一起，影響最大的還是我」。至於是否有可能修復婚姻，她仍是一句「隨遇而安」。

(中時 )