經歷三天漫長的討論，歐盟27國領袖仍未針對7,500億歐元的復甦基金方案取得共識。歐盟高峰會預計將於格林威治標準時間（GMT）7月20日下午2點再次開會，期望能在各方爭執下取得共識。

歐盟27國領袖於上周五（17日）展開疫情爆發後首次實體會面，針對7,500億歐元的紓困方案進行討論，然原定舉行兩天的高峰會陷入僵局，歐盟各會員國領袖遲遲無法達成共識，因此會議延長一日至周日（19日），然而經過周日全天的會議，歐盟內部仍意見分歧。

根據外媒報導，為獲得節儉四國（荷蘭、瑞士、丹麥、奧地利）及芬蘭的支持，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）預計做出妥協並提出新方案。歐盟復甦基金原先預計從7,500億歐元中撥款5,000億做為援助金，然而荷蘭等國始終持反對意見，認為援助金額上限不應超過3,500億，為取得共識，米歇爾可能將金額壓低至3,900億歐元。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數次向27國重申，為促進歐盟利益，此項復甦基金將由法國及德國買單，然而節儉四國不願做出讓步使馬克宏於會後對荷蘭總理呂特（Mark Rutte）和奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）大動肝火，痛批呂特簡直就像最後落到悲慘下場的英國前首相卡麥隆（David Cameron）。

(工商 )