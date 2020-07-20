台中市西屯區公所區長陳寶雲感謝武兌宮與廣興宮對地方事務熱心參與、致力公益慈善及社會教化事業，可作為各界的表率。（盧金足攝）

台中市西屯區武兌宮與廣興宮為了改善學生的受教環境捐款給西屯區國中、小作為裝設冷氣設備之用，20日舉辦捐贈儀式，西屯區長陳寶雲到參拜祈福並感謝宮廟熱心公益。

武兌宮為西屯區重要民間信仰，將信眾捐獻的香油錢做公益，每年捐贈附近學校貧困學童營養午餐費或獎助學金；對於西屯區弱勢家庭提供慰問金，以解民眾急需，每年端午節發送慰問金、慰問品幫助弱勢民眾度過難關。

廣興宮是八張犁歷史悠久的寺廟，也是附近民眾的信仰中心，秉持著取之十方、用之十方的精神，捐贈學校獎助學金，每年端午節包粽子分送弱勢民眾。

全球氣候暖化，夏季酷熱難耐，市府積極規畫為各國中、小教室裝設冷氣，改善學子們的學習環境，武兌宮捐贈給西屯區的學校，包括西苑高中、至善國中、上安國小、西屯國小、上石國小、惠來國小、永安國小、長安國小。

廣興宮則捐贈西屯區的泰安國小改善教學環境，學校以感謝狀回贈宮廟，表達 感謝宮廟嘉惠學子的義行，盼由捐贈活動拋磚引玉，各界共襄盛舉。

陳寶雲感謝武兌宮與廣興宮對地方事務熱心參與、致力公益慈善及社會教化事業，可作為各界的表率，在武兌宮主任委員張進發、廣興宮主任委員伍光龍及團隊經營耕耘下，持續發揚宮廟慈悲濟世的精神，繼續回饋社會、造福地方。

(中時 )