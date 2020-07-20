為9月即將登場的溫泉美食節暖身，台南市政府觀光旅遊局20日起舉辦為期5天的「關子嶺特色花燈製作研習營」活動，融入當地觀光元素，由業者跟在地學子一起體驗花燈製作，行銷在地特色及觀光產業。
南市府觀旅局指出，這次花燈製作研習營在白河區仙草國小舉行，以關子嶺在地特色火王爺、泥漿溫泉、甕仔雞等做為主題素材，由中華花燈藝術學會的燈藝師傅指導，用5天時間從設計到製作一手包，所有成品完成後將進行試燈，並會在溫泉美食節開幕當天亮相。
觀旅局長郭貞慧指出，關子嶺溫泉在一年四季泡湯都有不同享受，2016年時推出的火王爺夜祭巡行，曾打響關子嶺溫泉美食節夜間祭典名聲，今年特別舉辦特色花燈製作研習營，與在地業者一起為接下來登場的關子嶺溫泉美食節活動暖身。
今年的台灣溫泉季已選定在白河關子嶺啟動，由中央與地方共同推動，為振興觀光，今年溫泉美食節活動特別延長為2個月，活動內容豐富多元，包括開放民眾報名夜巡體驗抬花燈、夜巡祈福等，後續將陸續公布。
(中時 )
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