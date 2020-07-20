落實綠色營運，永豐銀行創業界之先，於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，提供環保節能、數位無紙化的交易體驗，客戶臨櫃辦理開戶或存款、匯款等業務時，免填紙本表單，交易內容改經由eNote確認，每年節省的紙張可達約2座台北101大樓高度及千萬元成本，實踐節能減碳更進一步提升整體營運品質。

永豐銀行表示，自2017年起規劃建置eNote，歷時4年努力、投入逾3,000萬元建置成本，去（2019）年率先於成大分行及興大分行推行、深獲好評，本月起，全台各分行均正式導入。

永豐銀行表示，客戶至永豐臨櫃辦理開戶或存、匯等交易時，已全面採用免填單服務，資料以口述方式傳達予行員再鍵入系統，以降低客戶填單錯誤率，但是交易內容仍需列印成紙本後，由客戶簽名確認；即日起，永豐推出eNote讓服務再進化，口述交易內容將以eNote呈現，客戶於eNote上簽名確認即可。

永豐銀行表示，應用eNote有助於提升營運效能，包括對外提供交易無紙化，及減少紙本流動亦讓客戶的個人資料更受保障；對內則讓審核線上化，加上電子式傳票自動化結帳，同步減少倉儲空間需求也降低運輸及印刷表單的成本。

除eNote外，永豐銀行表示，全台各分行亦陸續配置數位大使，引導客戶使用行動銀行APP或ATM等自動化通路操作小額存、提、匯款等作業以節省時間，也可協助客戶學習使用創新的金融服務或功能，藉由科技與專業的結合，為客戶提供有「溫度」的數位金融新體驗。

永豐銀行表示，態度親切、效率高速及數位化服務是客戶對永豐分行臨櫃交易最滿意的前三大項目；永豐將以滿足客戶需求為中心，從線上到線下優化流程，提供更優質及便利的金融服務。

(中時 )