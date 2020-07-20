外資擴大買超，惟台積電(2330)壓低收黑，5日線仍站不上。全球染疫人數再創單日新高，舊金山無限期暫停重啟經濟，宣布關閉辦公大樓、商場，影響美期指走弱，亞股跟跌，台股集中市場盤初也在台積電(2330)開高翻黑、生醫股分歧震盪，以及緯創(3231)等重挫之下，一度急殺至12065.8點，所幸多方買單即時拉抬台光電(2383)、華通(2313)、健鼎(3044)、華城(1519)、雙鴻(3324)等題材股，加上金像電(2368)、宏碁(2353)、京元電(2449)等外資買超股續強，大盤得以快速止跌後震盪爬升，企圖重回高檔，惟臨收台積電遭空軍突襲收黑，拖累集中市場同步翻黑收12174.54點，下跌7.02點，總成交值縮減至1743.29億元。

今日三大法人繼續聯手買超，其中，外資擴大買超44.0491億元、投信買超6.4169億元、自營商買超0.0865億元，三大法人合計買超50.55億元。上周外資賣超16.736億元，投信買超54.9487億元，自營商賣超44.188億元，三大法人賣超5.97億元。外資7月來累積買超372.18億元，今年以來累計賣超5785.71億元。

分析師表示，台股上周刷新30年新高點後，因短線漲幅已大，而美國疫情失控下美股動能恐趨緩，預期台股短線波動將加劇，但中長線來看，多方格局仍在。

盤面上，美國疫情嚴峻，疫苗股仍病懨懨，合一(4743)吞第七根跌停，但口罩股反彈，而信昌化(4725)受惠減資後新股今日重新上市，股價跳空鎖漲停16.1元，委買高掛8.84萬張排隊。緯創(3231)傳出售廠給立訊，外資指立訊和鴻海雖競爭加劇，但雙方均強化在蘋果鏈的地位，反觀和碩、緯創進一步邊緣化，將鴻海目標價調升至97.75元，和碩(4938)評等「劣於大盤」、緯創降到「賣出」，今日緯創一度觸及跌停、收跌7.96%，鴻海跌1.36%、和碩跌3.91%。

分析師表示，台股正處於高檔震盪整理格局，雖然中小型股轉弱，但對整體的影響不會太大，本周美股科技個股財報將會陸續出籠，宜密切留意表現，美科技股與台股連動較強，若有好消息出現，台股將有機會轉強，未來需要留意美國疫情的後續發展，以及疫情相關的藥品及疫苗進度，操作上暫時以保守因應為宜。另，本周國內首要關注除息題材，以及力成(6239)、超豐(2441)、力旺(3529)、M31(6643)、智原(3035)等法說會所釋出的第三季產業景氣看法及營運展望。

(時報資訊)