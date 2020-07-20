力甩帶衰生技股，台股守住10日均線！

上週台積電(2330)法說會報喜，讓開始進入半年報公布及法說會旺季高峰的台股獲得支撐，加上本週有玉晶光(3406)等績優大廠除息，半年報不錯且下半年業績看好的個股獲得市場資金青睞，大立光(3008)、玉晶光(3406)、新日興(3376)、華通(2313)、台光電(2383)等蘋果概念股止跌反彈，中高價電子股雙鴻(3324)、瑞昱(2379)、創意(3443)及鈊象(3293)續強，化解合一(4743)今天又跳空跌停鎖死一價到底，杏國(4192)、中天(4128)、合世(1781)、中天(4128)、同泰(3321)、亞諾法(4133)等因市場棄守生技股連袂跌停的衝擊，讓開高殺低一度下跌逾百點的台股在盤中震盪過後順利拉高，尾盤雖然無法守住平盤及5日線，但守住10日線。終場加權股價指數12174.54點，下跌7.02點，成交量1743.29億元；OTC指數為162.25點，下跌0.6點，成交量580.06億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.33%，其次是資訊服務類股及電子通路類股，分別上漲2.32%及1.39%，表現較差者為觀光類股、其他電子類股及紡織類股，其中觀光類股下跌1.19%，其他電子類股下跌1.06%、紡織類股下跌0.62%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲1.6%，表現最差為生醫類股，下跌2.31%。

就技術面來看，今天台股指數一度因合一跌停引發中小型股急殺而大跌逾百點，但隨後績優電子股挺身而出，台股指數拉升至平盤附近，終場下跌7.02點，以12174.54點作收；儘管因合一股價回檔引發生技股及中小型股漲多拉回，OTC指數走弱，但台積電等權值股回穩，支撐台股守在10日均線上，雖然短線日指標修正未止，且月乖離仍偏大，中小型股為主的OTC指數跌落月線，籌碼有待沈澱，但台股中長期均線仍是多頭排列，且周及月KD指標走勢偏多，中期格局尚屬穩健，加上績優電子股接棒順利，預估台股指數只是短暫且小幅拉回，整理後有望再上攻。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，支撐目前股市的主要力道來自資金行情，因為在低利率及低成長環境下，市場追逐高殖利率標的，台股具有高達約4%的現金股息殖利率，吸引國際資金回流，帶動台股頻創新高。不過，台股目前評價處於十年來本益比中值二個標準差以上，已處於相對高檔，短線宜留意追高風險，但就中長線而言，由於全球低利率環境突顯台股殖利率優勢，且中、美貿易及疫情爭端將有利台灣產業面替代性，價值面及基本面將有利台股，後市仍有高點可期，拉回可逢低找買點，回測支撐先看年線至季線約11000點附近。

劉宇衡指出，台股後市能否續強的觀察指標有三：一、高檔出量：若出現爆大量長黑恐進入整理格局；二、資增券減：籌碼面不利上攻；三、外資動向：若出現連續數日賣超，恐有資金退潮之虞。在類股操作上，隨著除權息旺季來臨，建議以長期配息穩定的績優股為主要核心持股方向，另亦可布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體及網通二大族群。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，近期漲多類股及個股出現自高檔修正、籌碼調整狀況，不過在晶圓龍頭大廠釋出下半年業績展望樂觀、以及電子業旺季備貨將展開下，仍有利台股延續高檔震盪、個股表現。就技術面觀察，台股月KD自1月交叉向下後，6月起再開始交叉向上，大盤主力科技股受惠5G、Work From Home及雲端等趨勢展望正向，若外資持續回流對台股具進一步漲升助力。

(時報資訊)