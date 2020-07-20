近日你有收到過朋友透過Facebook Messenger傳來「我不敢相信是你」或是「是你？」的影片連結嗎？事實上這是網路釣魚的手法，要嘗試取得你的好友清單的手法，並可能導致你的Facebook帳號被盜，千萬不要輕易嘗試亂點！如果你已經不小心中招，快來看看解決方法！

據了解，目前在Messenger當中流傳的「我不敢相信是你」或是「是你？」的影片連結，如果不小心點擊，還不會出現大問題。問題是在如果你已再度輸入了你的Facebook帳號跟密碼。這會讓釣魚網站業者可以藉此透過Messenger再度傳送影片連結給你的好友，而因為這些連結因是從好友傳來，更容易讓人上當。若是上述情形已發生（開始傳送大量連結給你的Messenger朋友)，請嘗試以下做法！

一、修改Facebook密碼

打開Facebook，透過依序點選「三」（漢堡菜單）>「設定與隱私」>「設定」>「帳號安全和登入」路徑，輸入全新的Facebook登入密碼。之後就可透過新的密碼登入。

二、更改Email或其他帳號的密碼

如果你有將同一組帳號與密碼用於多個網站的習慣，建議與先前Facebook帳密一樣的網站（或是電子郵件）的密碼，都建議一併更改，以保安全。

三、開啟Facebook雙重驗證（兩步驟驗證)功能

為了提升安全性，不少網站都有提供兩步驟驗證，或稱雙重驗證的功能。也就是說在你輸入帳密後，需要透過額外步驟確認你的身分。建議可以搭配 Google Authenticator 或是 Microsoft Authenticator 來搭配使用。

四、重置手機或是重新安裝App

部分使用者可能會擔心手機中會否因為上述情況而存有木馬程式。若是安卓系統用戶，建議還可多一步將Facebook 以及Messenger App重新安裝。iOS用戶的話，因為安全性上比較足夠，不一定要執行此步驟。安卓用戶若還要進一步重置手機，建議要先行備份後再進行。

五、透過即時通訊服務通知朋友

相信不少朋友手機都安裝了不只一種即時通訊服務。建議如果你己知道自己的手機中鏢，可以透過LINE、WhatrsApp、Instagram、Telegram等等方式，或是簡訊、電子郵件的方法通知好友，讓災情止血，不讓更多人受害。

(科技)