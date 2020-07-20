政府勞保制度可能在6~7年內破產，必須改革，據台灣人壽與政治大學合作的調查顯後，2020年民眾對政府退休金制度的信心「不及格」，只有50分，大家決定靠自己存退休金，且願意提早到37.87歲開始準備，且每月以1.5萬元以上來累積，只是想不到2020年民眾用來存退休金的第一名工具出現重大轉變，股票及債券投資取代定存，成為民眾存退休金首選。

據台壽與政大合作的「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」顯示，2020年有59.1％的人優先選股票或債券投資，作為長期累積退休金的工具，比2019年調查時的49.8％，明顯拉高；而去年占率59.6％是退休工具第一名的定期存款，2020年只有57.3％，退居第二名，可能因為今年調查是4月到5月之間，股市正由新冠肺炎疫情的低點往上衝，且定存利率往下，再加上民眾對退休金不足的憂慮，造成股票債券投資超越台灣民眾最愛的定存，第三名則都是保單，占53％附近。

政治大學風管與保險學系特聘教授暨風險與保險研究中心主持人黃泓智表示，依據每年的計算，政府的退休金制度，除了勞退是確定提撥制（DC），沒有財務問題，其他退休制度都面臨破產的問題，只是年限各不同，如勞保制度則可能在6年內破產，政府勢必要進行改革，如提高資金年投資報酬率到3.5％、政府每年補貼1千億元，降低給付到70％，可延後破產時間30年，所以黃泓智說：「改革勢必要降低給付」。

另外，黃泓智亦表示，政府的長照2.0是不足的，健保勢必也要漲保費，才可能維持現行的醫療水準。

也就是未退休民眾未來勢必要面臨政府社會福利制度減少或提高費用的問題，必須要自己提早準備退休金、長照費用及醫療基金。

政治大學金融系教授楊曉文亦公布其今年4~5月的調查顯示，高齡化社會生態指標有三大指標，一是信心指標，二是自己準備的充裕指標，第三是退休生活滿意指標，在退休信心指數是不及格，落在55分，主要是受訪者對政府退休金制度只有50分，對長照制度的信心是55分，對健保制度則是滿意其品質，但擔心其財務，所以是剛剛好及格，只有60分，所以整合下來，退休信心指數是55分。

其次是民眾對自己準備的退休金充裕與否的分數是64分，對長照準備則是66分，最高的是醫療準備充裕程度最高，有71分，所以退休充裕指數是67分，也越過及格線。

在退休心情上，與子女、家人的互動可以達83分，面對退休心情與態度是79分，以退休生活滿意指數平均是81分，可能因為問卷是透過網路參與，個性上可能較多元化，因此分數比預期高。

楊曉文指出，調查顯示，因為擔心退休金不足，民眾對退休準備年齡亦從2016年時平均43.29歲，到今年提早到37.87歲，提早5.42年，相信透過複利會有效改善。

至於民眾累積退休金主要來源，亦出現前三大名次改變，2019年第一名是社會保險，第二名是靠自己儲蓄，第三名是保險，2020年第一名則是要靠自己儲蓄，第二名是社會保險，第三名是保險。

民眾平均每個月願意為自己提退休金是15,086元，2019年是8,685元，也提高6,401元，願意提高到3萬元以上者，比去年增加9.8％，

累積退休金的工具，2019年第一名是存款，占59.6％，第二名是股票或債券占49.8％，第三名合單是53.1％，共同基金以37.6％排名第四。但2020年第一名是股票債券，占59％，第二名才是存款57.3％，保險是53.2％，共同基金是35.8％

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