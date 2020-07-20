三倍券正式上路後，不少人都搶在第一天領到實體券，然而近來不少民眾質疑，為何三倍券裡頭還要多一個塑膠片，質疑過度包裝、不環保。對此，資深媒體人趙少康在節目中也直言，搞2千萬份塑膠板...，「很無聊麻，一個小信封就好啊」。

趙少康今在網路直播節目「鄉民來衝康」中怒轟，喝飲料都不能使用吸管了，但為了環保也就算了，「結果政府搞2千萬份塑膠板，很無聊嘛，一個小信封就好啊，不相信的人就當場清點三倍券」。

趙少康進一步批評，環保就是講究化繁為簡、不要過度包裝，結果沒有環保概念的政府...，中部火力發電廠不就這樣，現在三倍券還搞一個塑膠板；他也質疑經濟部不環保還抗辯。

至於，外界對於塑膠片的爭議，經濟部則是回應，為了確保票券保持固定在整齊的狀態，才會使用塑膠卡套，方便民眾領取時能一眼從封套看清楚張數，比照一般塑膠製品，是可以回收的，包裝設計其實是有實用性的考量。

另外，一直以來很關心環保議題的氣象達人彭啟明感嘆，這次三倍券實在很可惜，就多了那一片，「如果製作時有點環保意識，就不會做出這樣的事情」。

(中時新聞網)