大陸江蘇東海縣12日在網路上流出一段影片，內容為一名男子酒後拿著木棍暴打一對親生兒女；影片中小朋友被打得連連慘叫，但男子不但無視孩子的慘叫聲，反而還愈打愈重，即便曾被警方約談多次，男子仍屢教不改，只要一喝醉酒，就會動手打人。

根據《頭條新聞》報導，這名男子經常在喝酒後變得六親不認，對一雙親生兒女施暴，還會讓孩子互拍被打的影片，如果孩子不願意就會再動手打小孩，孩子被打得慘叫聲不斷，有時甚至連木棍都會被打斷；不僅如此，男子酒後除了打小孩之外，還會對老婆和父母動手，據悉老婆不堪家暴因而離家。

村里的委員會對男子行徑看不下去，曾多次介入調解無果，連警方也曾頻繁將這名對家人施暴的男子帶往警局約談，但男子卻毫無愧疚之意，反而理直氣壯的道，打小孩、拍影片就是為了給離家出走的老婆看，令警方直搖頭。

目前當地警方已經介入，先將孩子帶往醫院驗傷取證，並針對男子行為進行更進一步的調查，而男子的一對兒女經驗傷後，所幸並無大礙。

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(中時新聞網)