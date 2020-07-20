對國民黨指控總統府祕書長蘇嘉全一行訪問印尼未知會駐印尼代表處及外交部，外交部表示，駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，考量行政中立原則，並未參與訪團接待或提供其他協助。

外交部發言人歐江安表示，經外交部清查，前任立法院院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，在2016年9月以私人身分低調訪問印尼。

由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，她說，蘇前院長辦公室當時向駐印尼代表處表示，無須接送機或參與相關活動及提供協助，因此駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，但考量行政中立原則，因此並未參與訪團接待或提供其他協助。

歐江安指出，經外交部清查，蘇嘉全及蘇震清委員在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。有關蘇震清委員2016年與我相關國營企業赴訪印尼活動情形，將由主政單位經濟部對外說明。

她說，自我國推行新南向政策以來，台灣與印尼往來熱絡頻繁，2016年以來合計簽署台印尼全面性經濟合作備忘錄等共12項合作備忘錄及協定，雙邊在經貿、投資、勞務、農業及衛生等領域合作穩健緊密。

(中時 )