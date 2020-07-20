民進黨立委管碧玲在臉書貼出陳明文與康裕成的臉書，並表示這就是民進黨，「風範與氣度不是別的黨看得到的」。(擷取自管碧玲臉書)

民進黨中評會改選結果昨出爐，其中中評會主委原本立委陳明文呼聲高，但中評委投票結果，泛新系略佔優勢，最後由新系的康裕成出線。對此，民進黨立委管碧玲在臉書貼出陳明文與康裕成的臉書截圖，並表示這就是民進黨，「風範與氣度不是別的黨看得到的」。

民進黨中評會改選結果19日出爐，最後由新系的康裕成出線！對此，陳明文稍早在臉書表示，康裕成當選中評會主委，他在此特別恭喜她。未來也將在中評會協助她，「康議長的資歷足堪大任，也能夠超越派系，公平公正主持黨內紀律」。康裕成則發文感謝陳明文，並表示從7月22日起，有陳明文在中評會用豐富的經驗給最好的協助與最強的指導。「謝謝您！我相信全體11位中評委將會公平公正的主持黨的紀律。我也在互推主委的過程中，看到您無私的風範，萬分敬佩！謝謝您」。

管碧玲則在臉書貼出兩人的臉書截圖，並針對此事表示，陳明文發文稱讚康裕成；康裕成發文謝謝陳明文！管直呼「這就是我們民進黨！風範與氣度不是別的黨看得到的！」

民進黨中評委選舉結果出爐，中評委當選人楊富鈞、陳世凱、張芬郁、康裕成、林寶興、陳明文、陳坤榮、許昭興、林宜瑾、呂孫福及張志豪；由於成員結構新系結盟有6人（新系4、 蘇系1、綠色友誼1）、非新系5人，康裕成支持者多一位，拿下中評會主委。

(中時新聞網)