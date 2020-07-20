高雄一間有名蚵仔煎，曾經一日賣出400份蚵仔煎，沒想到主廚「阿德」竟是名越南籍失聯移工。(圖翻攝畫面)

蚵仔煎是台灣的傳統小吃，也是逛夜市必吃的美食。高雄梓官區一間蚵仔煎店，因蚵仔煎外酥內嫩，又有獨門醬料，還研發特製湯頭的海產粥，在部落客推薦之下一炮而紅，曾經一日賣出400份的好成績。但最近卻遭爆，主廚「阿德」竟是一名越南籍的落跑移工，雇主也可能吃上75萬元的罰款。

據聯合新聞網報導，移民署高雄專勤隊日前獲報，在梓官區一處專賣蚵仔煎的小吃店，主廚疑似是越南籍失聯移工。專勤隊幹員立刻派人前往查詢，經確認後，當場查獲，便將阿德帶回。

專勤隊幹員在前往蒐證時，發現店內無論平日假日常常高朋滿座，這間小吃店也被不少美食部落格爭相推薦。好吃程度讓一旁顧客遺憾的說，「這家真的超級好吃的，他每天都來吃。」現場甚至還有老饕說以後可能在也吃不到這麼好吃的蚵仔煎了。

而追查雇主責任，目前已移請地方主管機關依法裁處，依規定可處15萬至75萬元罰緩，5年內再犯將涉及刑責。呼籲民眾不要以身試法，以免得不償失。

(中時新聞網)