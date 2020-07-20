「佛洛伊德之死」引發全美暴動，存在多年來的種族歧視議題再度浮上檯面，雖然現今示威活動已逐漸趨緩，但偶爾到了深夜時還是會爆發較激烈的警民衝突，日前在俄勒岡州（Oregon）波特蘭市（Portland）一場抗議行動中，有名女子全裸席地而坐，M字腿大開秀出恥毛，讓警方完全看傻了眼。

根據《每日星報》報導，群眾聚集在市區一處十字路口進行示威，多台警車上前鳴笛勸阻，並動員數十名警力驅趕人群，不過這時突然出現一名全身赤裸的女子，屁股狠狠黏在地上不願離去，並將雙腳打開露出下體，不顧警方喊話，她甚至開始在大馬路上做起瑜珈，不斷凹折身體變換姿勢。

警方僅朝向女子腳邊發射幾顆胡椒球，不過一旁的示威者馬上圍上前保護她，雙方對峙了一段時間後，警方便離開現場。全裸女子的照片被PO上網後引起熱議，網友直呼「這真的太瘋狂了」、「遊行的本意都不見」、「變成許多胡鬧的人出現」，但也有人表示支持「奮力的搏鬥，才會得到真正的權益」。

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(中時新聞網)