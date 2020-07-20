一名已婚陳姓肢障男子追求越籍的豔麗女按摩師，兩人交往後，陳男自作多情以為越女答應要和其結婚，在短短6月內大方散財81萬元養未婚妻，怎知，娶妻竟是一場太美的夢！女方鉅款入袋後以各種理由拒婚、避不見面。陳男認為越女騙婚，要求返還贈與之所有財物進而提告侵權；法院則認為陳男證據不足，判其敗訴。

判決書指出，陳男為中度肢障人士，平時以打零工維生，2014年3月陳男前往新北市新莊區一間按摩店消費，認識了越南籍的豔麗女按摩師，陳男自稱越女要嫁給他。因此交往後於同年5月，按照越南習俗交付聘金26萬，還選購近30萬的金飾與首飾作為嫁妝；另外再支付越女2個月的房租，更支持她回越南進修美甲課程，前後匯款17萬學費，短短半年內在越女身上投入將近81萬元。

陳男稱，他在2014年6月時得知可以去越南舉辦婚宴後，立刻搭機前往，到了當地後越女竟說家人反對婚事，遂無奈返台。怎知，越女卻直到隔年(2015)9月都避不見面。陳男驚覺被詐財，便提起上訴要求越女返還過去所贈與之所有財物。

而法院調查後，越女則當庭表示，兩人確切交往時間為2014年3月至9月。而陳男在2014年3月仍是有婦之夫，兩人雖是交往關係但不可能訂婚，更未曾討論過聘金等結婚事務，於交往期間所支付的費用，純為男女間贈與沒有詐欺。

高院審理後認為，陳男在與越女交往期間為有婦之夫，依法不能與他人結婚；也無拍攝婚紗照或發帖通知親友，完全無法認定兩人有婚約，因此陳男自稱兩人為有婚約才贈與財物，與常情不符。再加上陳男也無法舉證贈送金飾是以結婚為前提，判其敗訴，全案定讞。

(中時新聞網)