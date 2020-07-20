歐洲主要國家領導人周一進行馬拉松式談判，由於談判出現新曙光，歐元漲至自三月以來的高點，來到一歐元兌1.1452美元。

歐洲領導人們似乎正打破有關7500億歐元復甦基金的談判僵局，該基金為對抗疫情而籌備的刺激計畫。荷蘭首相路特(Rutte)表示，談判似乎走到失敗，但是主席現在正進行一項新的歐盟妥協提案，為協助各國經濟體而共同承擔債務。

法國興業銀行主管指出，歐盟如果能獲得協議，歐元可能上漲，尋求新的交易區間，從過去堅持的1.11~1.14美元來到1.14~1.16美元。

歐盟執行委員會將代表歐盟國家在資本市場籌集7500億歐元基金。這將為歐盟在財政上的整合邁向一大步。北歐小國一直拒絕該努力，僅尋求較小的基金成立。

歐盟主席米歇爾(Charles Michel)力促各國達成不可能任務，而外交官們表示，如果可能，他們將放棄此次高峰會，並在下個月嘗試達成新協議。野村證券策略師表示，如果他們達成協議，可以預見歐元出現新一波漲幅。其他投資人認為即使這次沒能達成共識，歐元仍將上漲，只要對於刺激方案仍有達成協議的前景，不論為何種方案。

(時報資訊)