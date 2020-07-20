香港新冠肺炎疫情突升高，昨天單日新增案例破百，港府緊急啟動防疫機制，下令公務員在家上班，並延長晚間六點以後餐廳禁止用餐的措施。香港疫情嚴峻變化，新冠肺炎醫療救治上海專家組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，關鍵在於沒有像北京、烏魯木齊一樣，迅速擴大檢測，香港檢疫沒「清零」，為社會帶來更大的代價。

張文宏18日在微博發文提到，烏魯木齊近日出現新增確診病例和無症狀感染者，引起了大家關注。事實上，大陸局部地區出現小規模群聚病例，是疫情防控常態化的特點之一，之前的北京也是如此。在疫情發生後，北京和烏魯木齊市都迅速重拳出擊，結合流行病學調研，快速開展精準的「應檢盡檢」。這種主動、快速的防控，背後是大陸政府「零遺漏」、「持續接近零病例」的決心。

張文宏指出，香港此前採取的策略則是「應症就診」，並沒有像北京一樣，在出現第一例病例後迅速擴大檢測。雖然短期醫療資源的耗費相對較少，但帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

張文宏說，大陸過去一日新增16例確診個案，當中13例本土感染病例來自新疆烏魯木齊市。北京市應急響應級別由2級降至3級，可開放公園和博物館等，但限制人流。台灣則新增一例從香港輸入的確診個案，該名40多歲男子因工作長期居住香港，上周五從香港返台探親並確診。

(中時新聞網)